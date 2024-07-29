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الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

أمن وقضاء
2024-07-29 | 06:33
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الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
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الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 29 /7 /2024 ولغاية 20 /8 /2024 من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 18.00 من كل يوم بتنفيذ رمايات مدفعية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة.

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تمارين تدريبية

مزرعة حنوش

حامات

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