الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 29 /7 /2024 ولغاية 20 /8 /2024 من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 18.00 من كل يوم بتنفيذ رمايات مدفعية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة.