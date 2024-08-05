مركز عمليات طوارىء الصحة: شهيد وجريح في الغارة على بلدة عبا

تعقيبًا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة عبا جنوب لبنان، أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ان الغارة أدت إلى استشهاد شخص وجرح آخر نقله الاسعاف الى مستشفى الشهيد راغب حرب وحالته متوسطة.