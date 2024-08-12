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قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات في الأوزاعي

أمن وقضاء
2024-08-12 | 03:51
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قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات في الأوزاعي
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قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات في الأوزاعي

توافرت معلومات عن قيام مجهول بتوضيب المخدِّرات وتخزينها، داخل أحد المنازل، في محلة الأوزاعي، إضافة إلى الاتجار بها وترويجها على الزبائن.

 

وكشفت شعبة المعلومات، في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ، هويته وحددت المنزل، الذي يستخدمه لتخزين المخدّرات وتوضيبها وتجارتها وترويجها، في محلة الأوزاعي.

 

وأعلن، في بلاغ صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّه يُدعى: ع. ع. ن. (من مواليد عام 1960، لبنانيّ) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدِّرات، ويوجد بحقه مذكرة إلقاء قبض بجرم مخدّرات.

 

ودهمت إحدى دوريات الشعبة منزله وأوقفته في داخله.

 

وبتفتيش مكان إقامته عثر على:

• علبة بلاستيكية مدوّن عليها " x5n" بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالى 21،1غ

• علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالى34غ

• ورقة نقدية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالى 0،8غ

• علبة بلاستيكية بداخلها مادة من نوع الضربة زنتها حوالى 13،3غ

• علبة بلاستيكية بداخلها 4 قطع لون أخضر وزهري وبرتقالي من نوع " MD" زنتها حوالى 4غ

• علبة بلاستيكية بداخلها مادة من نوع الباز زنتها حوالى 3،1غ

• كيس بداخله مادة حشيشة الكيف زنته حوالى 55،7غ

• كيس بداخله مادة الماريجوانا زنته حوالى 100غ

• 29 حبة مخدّرة نوع ترامادول.

• بندقيتان حربيّتَان ومسدس مع ذخائرها، ميزان حساس، 65 علبة بلاستيكية فارغة، مصفاة، هاتف خليوي عدد2، ومبلغ مالي.

 

واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتخزين وتوضيب المخدِّرات داخل منزله في محلة الأوزاعي، إضافة إلى الاتجار بها وترويجها على عدد من الزبائن بين الأوزاعي وصبرا.

 

وأجري المقتضى القانونيّ بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على اشارة القضاء.

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مروّج

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