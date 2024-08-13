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بعد إقفالها... دورية لامن الدولة تعيد فتح أبواب النافعة في زحلة
أمن وقضاء
2024-08-13 | 05:42
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بعد إقفالها... دورية لامن الدولة تعيد فتح أبواب النافعة في زحلة
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة في البقاع، عملت على إعادة فتح أبواب مصلحة تسجيل السيارات في زحلة (النافعة)، بعد أن عمد معقبو المعاملات والسماسرة الى التظاهر أمام المصلحة المذكورة وقاموا بإقفال أبوابها أمام المواطنين، اعتراضا على قرار صادر في حقهم يقضي بمنعهم من الدخول وتخليص المعاملات.
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