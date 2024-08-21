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إصابة عدد من الأشخاص في حادث سير على أوتوستراد صيدا - الزهراني
أمن وقضاء
2024-08-21 | 13:55
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إصابة عدد من الأشخاص في حادث سير على أوتوستراد صيدا - الزهراني
اصيب عدد من الاشخاص في حادث سير على اوتوستراد صيدا - الزهراني في منطقة الغازية.
وقامت فرق الاسعاف التابعة لـ"كشافة الرسالة" بنقل المصابين الى المستشفى.
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