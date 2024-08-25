قوى الأمن: توقيف سارقَي دراجات نارية وضبط مخدِرات بحوزتهما

توافرت معلومات عن قيام مجهولَين بتنفيذ عمليات سرقة دراجات ونشل المارة، في محافظتَي بيروت وجبل لبنان.



وانتشرت فيديوهات لهما على مواقع التواصل الاجتماعيّ، إحداها توثّق قيامهما بنشل محفظة سيدة، في محلة غاليري سمعان وآخر يوثق قيامهما بسرقة دراجة في محلة عين الرمانة، وفق بلاغ صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ - شعبة العلاقات.



وكشفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات هُويتهما ومن بينهما المدعو: ص. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۲، فلسطينيّ) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ونشل ومخدِّرات.



ورصدته إحدى دوريات الشعبة على متن دراجة آلية لون أزرق، من دون لوحات في محلة برج البراجنة، حيث نُصب كمين محكم له وتوقيفه، وبرفقته المدعو: م. ص. (من مواليد عام ۱۹۷۳، لبنانيّ)، الذي تبيّن أنه من أصحاب السوابق بقضايا سرقة ونشل ومخدِّرات.



ويوجد بحق الأخير مذكرة توقيف بجرم مخدِّرات، وضُبطت الدراجة.



وضُبِطَ مظروفَان بداخلهما مادة الباز، وغليون يُستَخدَم في تعاطي المخدرات، وسكين ست طقات، وهاتف خلوي، ومبلغ ماليّ.



واعترف الأول بقيامه برفقة شخص آخر، على تنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية، في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها عين الرمانة، وفرن الشباك، وقصقص، وجسر المتحف، وسليم سلام.



واعترفا بتنفيذهما عمليات نشل منها نشل محفظة سيدة، في غاليري سمعان، وهاتف خلوي في محلة صبرا، وبتعاطيهما المخدرات.



وأجري المقتضى القانونيّ بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.