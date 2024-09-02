الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تدابير سير اعتبارًا من صباح الغد ولغاية الأحد في نفق العدليّة
أمن وقضاء
2024-09-02 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تدابير سير اعتبارًا من صباح الغد ولغاية الأحد في نفق العدليّة
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "ستقوم إحدى الشركات المُتعهّدة بأعمال تركيب "قواعد حديديّة" لزوم ألواح مخصّصة للطاقة الشمسية على مدخلي نفق العدليّة اعتبارًا من الساعة 08،00 من تاريخ 03/09/2024، ولغاية تاريخ 08/09/2024.
سيتمّ إغلاق النّفق، ومنع مرور السّير في الأوقات المذكورة أعلاه، وحتى الانتهاء من الأعمال. كما سيتمّ تحويل السير إلى الطرقات المجاورة، طيلة فترة الأشغال.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلًا لحركة المُرور ومنعًا للازدحام".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
اعتبارًا
ولغاية
الأحد
العدليّة
التالي
أحد المطلوبين استقبل شحنة مُرسلة من إحدى دول أميركا الجنوبيّة تحتوي مواد ممنوعة... وهذا ما حصل
توقيف مواطن لتوجيهه استفزازات إلى الجيش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-08-24
تدابير سير الأحد بمناسبة إقامة سباق نصف ماراتون من كفرذبيان باتجاه البقاع
أمن وقضاء
2024-08-24
تدابير سير الأحد بمناسبة إقامة سباق نصف ماراتون من كفرذبيان باتجاه البقاع
0
أمن وقضاء
2024-08-10
تدابير سير ومنع مرور في وادي شحرور يوم غد الأحد تزامنا مع إقامة سباق تسلّق الهضبة الثالث
أمن وقضاء
2024-08-10
تدابير سير ومنع مرور في وادي شحرور يوم غد الأحد تزامنا مع إقامة سباق تسلّق الهضبة الثالث
0
خبر عاجل
2024-07-28
تأخير عودة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من مساء اليوم إلى صباح الغد...
خبر عاجل
2024-07-28
تأخير عودة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من مساء اليوم إلى صباح الغد...
0
آخر الأخبار
2024-07-14
مصلحة الأرصاد الجوية تحذر من إرتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية الأحد وحتى ظهر الغد حيث يصل إرتفاع الموج على الشواطىء الشمالية إلى متر ونصف المتر
آخر الأخبار
2024-07-14
مصلحة الأرصاد الجوية تحذر من إرتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية الأحد وحتى ظهر الغد حيث يصل إرتفاع الموج على الشواطىء الشمالية إلى متر ونصف المتر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:48
دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – البقاع وتوقيف مواطن و3 سوريين
أمن وقضاء
14:48
دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – البقاع وتوقيف مواطن و3 سوريين
0
أمن وقضاء
12:33
الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية بين البيسري ومديري جهاز المخابرات القبرصي واليوناني
أمن وقضاء
12:33
الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية بين البيسري ومديري جهاز المخابرات القبرصي واليوناني
0
أمن وقضاء
06:40
إصابة مواطن بحالة اختناق بسبب القاء العدو الفوسفور على الخيام
أمن وقضاء
06:40
إصابة مواطن بحالة اختناق بسبب القاء العدو الفوسفور على الخيام
0
أمن وقضاء
04:40
أحد المطلوبين استقبل شحنة مُرسلة من إحدى دول أميركا الجنوبيّة تحتوي مواد ممنوعة... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
04:40
أحد المطلوبين استقبل شحنة مُرسلة من إحدى دول أميركا الجنوبيّة تحتوي مواد ممنوعة... وهذا ما حصل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-08-28
قوى الأمن تعمّم صورة المفقود ايلي جرجس
أمن وقضاء
2024-08-28
قوى الأمن تعمّم صورة المفقود ايلي جرجس
0
آخر الأخبار
2024-09-01
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسين أحمد الموسوي "ميثم السيد" مواليد عام 1996 من بلدة النبي شيت في البقاع
آخر الأخبار
2024-09-01
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسين أحمد الموسوي "ميثم السيد" مواليد عام 1996 من بلدة النبي شيت في البقاع
0
آخر الأخبار
02:20
طفلة بحاجة إلى بلاكيت دم من الفئات كلها في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت... للتبرع الاتصال على الرقم 03951037
آخر الأخبار
02:20
طفلة بحاجة إلى بلاكيت دم من الفئات كلها في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت... للتبرع الاتصال على الرقم 03951037
0
صحف اليوم
00:00
حركة نشطة عربيا وأوروبيا تجاه لبنان... (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:00
حركة نشطة عربيا وأوروبيا تجاه لبنان... (الأنباء الكويتية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:35
كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها
أخبار دولية
16:35
كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها
0
أخبار دولية
14:05
السباق الإنتخابي الحقيقي بدأ في الولايات المتحدة الأميركية
أخبار دولية
14:05
السباق الإنتخابي الحقيقي بدأ في الولايات المتحدة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
اللامبالاة عدوة الهاتف الذكي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
اللامبالاة عدوة الهاتف الذكي
0
أخبار دولية
13:31
في الداخل الإسرائيلي... المشاورات مستمرة وإضرابات العمال توقفت بأمر قضائي
أخبار دولية
13:31
في الداخل الإسرائيلي... المشاورات مستمرة وإضرابات العمال توقفت بأمر قضائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذه اليوم: سقوط شهيدين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذه اليوم: سقوط شهيدين
0
أخبار دولية
13:30
مسار الإنتخابات الأميركية وتأثيرات الصفقة وما تشهده اسرائيل من تحركات
أخبار دولية
13:30
مسار الإنتخابات الأميركية وتأثيرات الصفقة وما تشهده اسرائيل من تحركات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المكاري أطلق ومكتب "اليونسكو" في بيروت مشروع رقمنة أرشيف "تلفزيون لبنان"
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المكاري أطلق ومكتب "اليونسكو" في بيروت مشروع رقمنة أرشيف "تلفزيون لبنان"
0
أخبار دولية
13:25
حماس تبث فيديو للأسرى الستة المقتولين ومن بينهم الأسير الأميركي
أخبار دولية
13:25
حماس تبث فيديو للأسرى الستة المقتولين ومن بينهم الأسير الأميركي
0
أخبار دولية
13:22
بعد مقتل الرهينة الأميركية في غزة… بايدن يبحث عن حل نهائي للحرب
أخبار دولية
13:22
بعد مقتل الرهينة الأميركية في غزة… بايدن يبحث عن حل نهائي للحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:12
وثائق انفصال تثير بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي... ما حقيقة طلاق أمير يزبك؟
فنّ
06:12
وثائق انفصال تثير بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي... ما حقيقة طلاق أمير يزبك؟
2
منوعات
10:36
ميا خليفة في منشور جديد... ووشم على ذراعها يثير الجدل: "قاوم" (صور)
منوعات
10:36
ميا خليفة في منشور جديد... ووشم على ذراعها يثير الجدل: "قاوم" (صور)
3
فنّ
06:47
مرض نادر أبعدها عن الفن وحياتها الاجتماعية... نيللي مقدسي تكشف سبب غيابها عن الوسط للمرة الأولى!
فنّ
06:47
مرض نادر أبعدها عن الفن وحياتها الاجتماعية... نيللي مقدسي تكشف سبب غيابها عن الوسط للمرة الأولى!
4
فنّ
05:18
"سيبقى حبه في قلبي إلى الأبد"... نانسي عجرم تنعى أحد معجبيها بكلمات مؤثرة! (صورة)
فنّ
05:18
"سيبقى حبه في قلبي إلى الأبد"... نانسي عجرم تنعى أحد معجبيها بكلمات مؤثرة! (صورة)
5
منوعات
13:06
واقعة مروعة: سمح لأكثر من 70 رجلًا غريبًا باغتصاب زوجته بينما كانت فاقدة للوعي!
منوعات
13:06
واقعة مروعة: سمح لأكثر من 70 رجلًا غريبًا باغتصاب زوجته بينما كانت فاقدة للوعي!
6
آخر الأخبار
15:56
القيادة المركزية الأميركية تقول إنها ألقت القبض على خالد أحمد الدندل الذي يقدم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية وان قوات سوريا الديمقراطية ساعدتها في القبض عليه
آخر الأخبار
15:56
القيادة المركزية الأميركية تقول إنها ألقت القبض على خالد أحمد الدندل الذي يقدم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية وان قوات سوريا الديمقراطية ساعدتها في القبض عليه
7
منوعات
12:45
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
منوعات
12:45
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
8
أخبار دولية
16:35
كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها
أخبار دولية
16:35
كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More