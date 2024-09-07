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جديد قضية وفاة نادين خشاب بعد رش المبيدات...توقيف معاون أول يعمل لدى الشركة وزميل له

أمن وقضاء
2024-09-07 | 15:45
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جديد قضية وفاة نادين خشاب بعد رش المبيدات...توقيف معاون أول يعمل لدى الشركة وزميل له
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جديد قضية وفاة نادين خشاب بعد رش المبيدات...توقيف معاون أول يعمل لدى الشركة وزميل له

اوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان اليوم المعاون اول في فوج التدخل السريع في قوى امن الداخلي العامل لدى الشركة الكندية لرش المبيدات المدعو (ر.م.) بقضية وفاة المرحومة نادين خشاب التي فارقت الحياة بتاريخ 19-7-2024 في محلة الحوش، وذلك بعد التحقيق معه في مخفر المخيمات.

وثبُت لديه من خلال التحقيقات والدراسات والتحليلات المخبرية والعلمية المجراة بواسطة مكتب الحوادث ومكتب المختبرات الجنائية انه اقدم بالاشتراك مع موظف آخر لدى الشركة، يعمل في سلك أمني ايضا، على رش مبيدات حشرية من نوع (دلتاميثارون) داخل غرفة نومها ما ادى الى وفاتها، والى اصابة العاملة في الخدمة المنزلية لديها وموت قطة حسب ما اكدت مختبرات الادلة الجنائية.

وقد عمم القاضي رمضان بلاغ بحث وتحري بحق صاحب الشركة الكندية لتواريه عن الانظار وعدم مثوله للتحقيق .

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