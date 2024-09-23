الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف نحو 800 هدف لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 800 هدف مرتبط بحزب الله في جنوب لبنان ومنطقة سهل البقاع اليوم الاثنين.وقال الجيش في بيان: "من بين الأهداف التي جرى ضربها مبان كان حزب الله يخفي فيها صواريخ وقذائف ومنصات إطلاق وطائرات مسيرة وبنى تحتية إضافية".