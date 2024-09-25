الجيش الاسرائيلي يستهدف راس اسطا وبشتليدا (فيديو)

أغار الجيش الاسرائيلي على راس اسطا وبشتليدا في قضاء جبيل.



وبحسب المعلومات الاولية، فقد تم تسجيل إصابتين حتى الساعة.