أدرعي: إنذار لسكان الضاحية الجنوبية والبقاع

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقتيْ الضاحية الجنوبية والبقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/1jXknsTTFS
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقتيْ الضاحية الجنوبية والبقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/1jXknsTTFS