أدرعي: إنذار لسكان الضاحية الجنوبية والبقاع

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي "إنذارا عاجلا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقتيْ الضاحية الجنوبية والبقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك".