80 طنًا من المساعدات ضمن حملة "الإمارات معك يا لبنان"

حطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في إطار الجسر الجوي لحملة "الإمارات معك يا لبنان"، طائرتان تحملان 80 طنًا من المساعدات، هديةً من الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن مبادرتها لتوفير الإحتياجات النسائية الضرورية لإغاثة المرأة اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.