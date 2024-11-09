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تفجير ذخائر غير منفجرة
أمن وقضاء
2024-11-09 | 06:55
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تفجير ذخائر غير منفجرة
عملت وحدة مختصة من الجيش على تعطيل قنبلتي طيران من مخلفات العدوان الإسرائيليّ، وفق بيان قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه.
ونقلتهما من أحد المباني إلى حقل رماية عيون السيمان، حيث سيصار إلى تفجيرهما في تاريخ 9/11/2024، ما بين الساعة 14,00 والساعة 17.00.
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