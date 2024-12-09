الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير العدل يتابع ملف المحررين في السجون السورية
أمن وقضاء
2024-12-09 | 08:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير العدل يتابع ملف المحررين في السجون السورية
بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر والأعضاء القاضي جورج رزق والعميد علي طه لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا وتقرر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أية معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الفائتين.
وقد تم خلال اجتماع لجنة المعتقلين تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقا للأصول ، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الايام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
العدل
يتابع
المحررين
السجون
السورية
التالي
الجيش: استهداف سيارة قرب حاجز صف الهوا - بنت جبيل واستشهاد مواطن وإصابة ٤ عسكريين
قوى الأمن: سرق جثّة وأحرقها في تنورين لمحاولة تزوير وفاته والاستفادة من بوليصتي تأمين في كندا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:01
الجميّل يوجه رسالة الى الحكومة اللبنانية حول خطتها لمتابعة ملف المحررين من السجون السورية
أخبار لبنان
08:01
الجميّل يوجه رسالة الى الحكومة اللبنانية حول خطتها لمتابعة ملف المحررين من السجون السورية
0
أخبار لبنان
07:21
وصول الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي الى منطقته في شكا (فيديو)
أخبار لبنان
07:21
وصول الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي الى منطقته في شكا (فيديو)
0
أخبار دولية
03:35
وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود قوات إسرائيلية في الأراضي السورية "موقت"
أخبار دولية
03:35
وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود قوات إسرائيلية في الأراضي السورية "موقت"
0
آخر الأخبار
02:44
وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية محدود وخطوة موقتة
آخر الأخبار
02:44
وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية محدود وخطوة موقتة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:20
تدافع أمام مركز الأمن العام... إليكم ما حصل عند نقطة معبر المصنع الحدودي
أمن وقضاء
08:20
تدافع أمام مركز الأمن العام... إليكم ما حصل عند نقطة معبر المصنع الحدودي
0
أمن وقضاء
08:19
إسرائيل تواصل خرق إتفاق وقف النار مع لبنان... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:19
إسرائيل تواصل خرق إتفاق وقف النار مع لبنان... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
07:26
الجيش يُعلن حاجته إلى تعيين تلامذة رتباء من الذكور والاناث
أمن وقضاء
07:26
الجيش يُعلن حاجته إلى تعيين تلامذة رتباء من الذكور والاناث
0
أمن وقضاء
06:23
الوكالة الوطنية: اتصال من الجيش الاسرائيلي بشخص لاخلاء محال في جديدة مرجعيون
أمن وقضاء
06:23
الوكالة الوطنية: اتصال من الجيش الاسرائيلي بشخص لاخلاء محال في جديدة مرجعيون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:31
جسر جويّ ضمن المشاركة القطرية في عملية الاستجابة الطارئة إلى سوريا
أخبار دولية
10:31
جسر جويّ ضمن المشاركة القطرية في عملية الاستجابة الطارئة إلى سوريا
0
أخبار لبنان
05:49
طيران الشرق الأوسط تعلن عن عدد من رحلاتها الى روما ولندن وميلان ومدريد
أخبار لبنان
05:49
طيران الشرق الأوسط تعلن عن عدد من رحلاتها الى روما ولندن وميلان ومدريد
0
أخبار لبنان
04:06
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر
أخبار لبنان
04:06
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر
0
آخر الأخبار
11:23
الجميل: علينا إعادة فتح الملفات جميعها وعلى رأسها ملفات الاغتيالات لمحاسبة كل من “مدّ يده على لبنان”
آخر الأخبار
11:23
الجميل: علينا إعادة فتح الملفات جميعها وعلى رأسها ملفات الاغتيالات لمحاسبة كل من “مدّ يده على لبنان”
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:36
اليكم المشهد اليوم من الهرمل ..
تقارير نشرة الاخبار
08:36
اليكم المشهد اليوم من الهرمل ..
0
أخبار لبنان
08:34
قعقور تتحدّث عن الطعن بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة
أخبار لبنان
08:34
قعقور تتحدّث عن الطعن بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة
0
أخبار دولية
08:26
إليكم آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي…
أخبار دولية
08:26
إليكم آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي…
0
أمن وقضاء
08:20
تدافع أمام مركز الأمن العام... إليكم ما حصل عند نقطة معبر المصنع الحدودي
أمن وقضاء
08:20
تدافع أمام مركز الأمن العام... إليكم ما حصل عند نقطة معبر المصنع الحدودي
0
أمن وقضاء
08:19
إسرائيل تواصل خرق إتفاق وقف النار مع لبنان... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:19
إسرائيل تواصل خرق إتفاق وقف النار مع لبنان... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:21
وصول الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي الى منطقته في شكا (فيديو)
أخبار لبنان
07:21
وصول الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي الى منطقته في شكا (فيديو)
0
خبر عاجل
05:21
تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)
خبر عاجل
05:21
تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:00
في اليوم الثاني على سقوط نظام الأسد... هكذا تبدو الصورة من نقطة المصنع الحدودية
أخبار لبنان
03:00
في اليوم الثاني على سقوط نظام الأسد... هكذا تبدو الصورة من نقطة المصنع الحدودية
0
خبر عاجل
15:42
تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب
خبر عاجل
15:42
تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:12
تناقل صورة تظهر بشار الاسد وزوجته في موسكو تبين أنها قديمة...
أخبار دولية
15:12
تناقل صورة تظهر بشار الاسد وزوجته في موسكو تبين أنها قديمة...
2
خبر عاجل
01:43
أدرعي يتوجه مجددا الى اللبنانيين...
خبر عاجل
01:43
أدرعي يتوجه مجددا الى اللبنانيين...
3
فنّ
13:10
سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته
فنّ
13:10
سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته
4
خبر عاجل
15:42
تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب
خبر عاجل
15:42
تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب
5
خبر عاجل
14:26
بايدن: نعلم أن الأسد موجود في موسكو الآن وكل المحاولات من قبل إيران ووكلائها لحماية الأسد ونظامه باءت بالفشل وسندعم جيران سوريا بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان
خبر عاجل
14:26
بايدن: نعلم أن الأسد موجود في موسكو الآن وكل المحاولات من قبل إيران ووكلائها لحماية الأسد ونظامه باءت بالفشل وسندعم جيران سوريا بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان
6
تقارير نشرة الاخبار
12:48
سقط الاسد… حان الوقت لنَبني دولة ويكون لبنان في لبنان وسوريا في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
12:48
سقط الاسد… حان الوقت لنَبني دولة ويكون لبنان في لبنان وسوريا في سوريا
7
خبر عاجل
05:21
تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)
خبر عاجل
05:21
تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)
8
خبر عاجل
12:55
رويترز: وكالات انباء روسية نقلا عن مصدر في الكرملين تقول إن روسيا تمنح الأسد وأسرته حق اللجوء وأن الأسد في موسكو
خبر عاجل
12:55
رويترز: وكالات انباء روسية نقلا عن مصدر في الكرملين تقول إن روسيا تمنح الأسد وأسرته حق اللجوء وأن الأسد في موسكو
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More