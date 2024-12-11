العثور على جثة المواطن أمين خشيش بعد فقدانه ...تلقى اتصالا من أشخاص ادعوا بأنهم من مخابرات الجيش اللبناني

فُقد أثر المواطن أمين خشيش منذ ليل أمس في محيط منزله عند مدخل الخيام الشمالي.



ولفتت زوجته إلى ان خشيش تلقى اتصالا من أشخاص ادعوا بأنهم من مخابرات الجيش اللبناني، طلبوا منه لقاءهم خارج المنزل، وبعد خروجه سمع صوت انفجار وفقد أثره.





ولاحقاً، بحسب "الاخبار"، تم العثور على خشيش مستشهداً في محيط منزله عند المدخل الشمالي للخيام، حيث أظهرت المعلومات الاولية بأنه تعرّض لاستهداف من مسيرة معادية.