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تعميم صور نحاسيات وأدوات وأسلحة أثريّة مسروقة ضبطها مخفر زحلة...

أمن وقضاء
2024-12-27 | 10:21
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تعميم صور نحاسيات وأدوات وأسلحة أثريّة مسروقة ضبطها مخفر زحلة...
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تعميم صور نحاسيات وأدوات وأسلحة أثريّة مسروقة ضبطها مخفر زحلة...

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه بتاريخ 15-12-2024 وردت معلومات الى مخفر زحلة في وحدة الدّرك الإقليمي حول حصول عدّة سرقات من داخل غرف زراعية في محلّة – ضهور زحلة

وأجري تحقيق من قبل المخفر المذكور، وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات،

واشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء البقاع بالمدعو ح. ف. (من مواليد عام 1960، لبناني).

وجرى توقيفه، وبالتّحقيق معه من قِبَل مخفر زحلة، اعترف بالسّرقة وتمّ ضبط أغراض موجودة في سيّارته، نوع جيب شيروكي لون ابيض صنع ۲۰۰۸، عبارة عن نحاسيات وأدوات وأسلحة أثريّة.

ولذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صور المضبوطات، وطلبت من أصحابها بحال التّعرف عليها، التّوجه إلى المخفر المذكور لاستلامها وفقاً للأطر القانونية.
 
 

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