وزارة الأشغال: فرقنا تعمل على فتح الطرق وإزالة الثلوج

❄️ لبنان يكتسي بالأبيض، وفرق #وزارة_الأشغال تعمل دون توقف لفتح الطرقات، إزالة الثلوج، ونثر الملح في المناطق الحيوية لضمان سلامة الجميع.
📍📸: اللقلوق، زغرتا، بشري، إهدن، ضهر البيدر.
قودوا بحذر وابقوا على اطلاع! ⚠️🛑 #لبنان #سلامة_الطرقات #العاصفة_آدم pic.twitter.com/ulT9uRzuGV
— Ministry of Public Works and Transport - Lebanon (@mopwleb) February 24, 2025
❄️ لبنان يكتسي بالأبيض، وفرق #وزارة_الأشغال تعمل دون توقف لفتح الطرقات، إزالة الثلوج، ونثر الملح في المناطق الحيوية لضمان سلامة الجميع.
📍📸: اللقلوق، زغرتا، بشري، إهدن، ضهر البيدر.
قودوا بحذر وابقوا على اطلاع! ⚠️🛑 #لبنان #سلامة_الطرقات #العاصفة_آدم pic.twitter.com/ulT9uRzuGV