مركز الملك سلمان للإغاثة وزع نحو 1048 سلة غذائية في بيروت وعرسال

أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" أنه استمر في توزيع مساعداته الإغاثية، إذ وزع نحو 1048 سلة غذائية في مدينة بيروت ومنطقة عرسال البقاعية، استفاد منها 5240 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية لبنان للعام 2025.