الوفد السوري المفاوض إلى لبنان عبر المصنع... وتجمع لاهالي الموقوفين الاسلاميين

عَبَر صباح اليوم نقطة المصنع الوفد السوري المفاوض إلى لبنان لبحث ملفات مهمة وحساسة، وفي مقدمتها ملف الموقوفين في السجون اللبنانية.



وكان في انتظاره عدد من اهالي الموقوفين الاسلاميين في لبنان حاملين صورا ولا فتات، الا ان الموكب تابع سيره باتجاه بيروت.