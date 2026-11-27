الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
على صفيح ساخن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
هيكل يبحث مع وزير الدولة الألماني لشؤون الدفاع دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل
أمن وقضاء
2026-11-27 | 16:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هيكل يبحث مع وزير الدولة الألماني لشؤون الدفاع دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة وزير الدولة لشؤون الدفاع الألماني Jens Plotner مع وفد، بحضور السفير الألماني في لبنان Thomas Zahneisen، والملحق العسكري الألماني Lt. Col Kai Zimmermann.
خلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين جيشَي البلدَين، إضافة إلى الخطوات المرتقبة في مرحلة ما بعد اليونيفيل. وقد أكد السيد Plotner ضرورة مواصلة دعم الجيش، وأهمية الدور الذي يضطلع به في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخليَّين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الدولة
الألماني
لشؤون
الدفاع
الجيش
ومرحلة
اليونيفيل
التالي
أمن الدولة يقفل مسالخ وملاحم لمخالفتها شروط سلامة الغذاء
زهراء صبحي الطياوي مفقودة... هل شاهدتموها؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-01
وزير الدفاع يلتقي الرئيس الصربي ويبحث معه في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"
أخبار لبنان
2026-09-01
وزير الدفاع يلتقي الرئيس الصربي ويبحث معه في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"
0
أخبار لبنان
2026-10-14
وزير الدفاع عرض مع لاكروا الحلول المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
أخبار لبنان
2026-10-14
وزير الدفاع عرض مع لاكروا الحلول المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
0
أخبار لبنان
2026-11-16
عون يبحث مع والتز مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والتطورات الأمنية في الجنوب
أخبار لبنان
2026-11-16
عون يبحث مع والتز مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والتطورات الأمنية في الجنوب
0
أخبار لبنان
2026-10-19
سلام وجان أرنو يبحثان ترتيبات مرحلة ما بعد اليونيفيل وتحييد لبنان عن التصعيد
أخبار لبنان
2026-10-19
سلام وجان أرنو يبحثان ترتيبات مرحلة ما بعد اليونيفيل وتحييد لبنان عن التصعيد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
17:20
أمن الدولة: توقيف شخص في البحصاص للاشتباه بتورّطه في ترويج المخدرات وضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدّرة في منزله
أمن وقضاء
17:20
أمن الدولة: توقيف شخص في البحصاص للاشتباه بتورّطه في ترويج المخدرات وضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدّرة في منزله
0
أمن وقضاء
17:13
أمن الدولة يقفل مسالخ وملاحم لمخالفتها شروط سلامة الغذاء
أمن وقضاء
17:13
أمن الدولة يقفل مسالخ وملاحم لمخالفتها شروط سلامة الغذاء
0
أمن وقضاء
15:47
زهراء صبحي الطياوي مفقودة... هل شاهدتموها؟
أمن وقضاء
15:47
زهراء صبحي الطياوي مفقودة... هل شاهدتموها؟
0
أمن وقضاء
21:25
قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم متنوّعة وآخر بجرم الابتزاز الجنسي والتهديد بالقتل
أمن وقضاء
21:25
قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم متنوّعة وآخر بجرم الابتزاز الجنسي والتهديد بالقتل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-10-02
الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2026-10-02
الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
2026-11-24
مكي سلّم الرئيس عون المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة حتى عام 2030 متضمناً 37 إصلاحاً استراتيجياً
أخبار لبنان
2026-11-24
مكي سلّم الرئيس عون المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة حتى عام 2030 متضمناً 37 إصلاحاً استراتيجياً
0
عالم الطبخ
2026-04-16
الستيك بصلصة البهار الأسود وسلطة جبنة الموزاريلا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-04-16
الستيك بصلصة البهار الأسود وسلطة جبنة الموزاريلا... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
13:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
أخبار لبنان
13:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:08
الحكومة العراقية: تصدير النفط بعيدًا من سومو تهريب
أخبار دولية
12:08
الحكومة العراقية: تصدير النفط بعيدًا من سومو تهريب
0
أخبار لبنان
12:06
ساحة بيار صادق... في شارع مار روكس الحازمية
أخبار لبنان
12:06
ساحة بيار صادق... في شارع مار روكس الحازمية
0
أخبار لبنان
12:01
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية اللبنانية تحسّنت بنسبة ٥٢ في المئة
أخبار لبنان
12:01
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية اللبنانية تحسّنت بنسبة ٥٢ في المئة
0
أخبار دولية
11:54
ترامب: ندعم جهود رئيس وزراء العراق لبسط سيطرة الدولة
أخبار دولية
11:54
ترامب: ندعم جهود رئيس وزراء العراق لبسط سيطرة الدولة
0
أخبار لبنان
09:51
اتحاد موانئ البحر المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط يكرّمان مرفأ بيروت في مالطا
أخبار لبنان
09:51
اتحاد موانئ البحر المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط يكرّمان مرفأ بيروت في مالطا
0
أخبار دولية
06:09
الرئيس الأميركيّ: لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط بل إلى السلام
أخبار دولية
06:09
الرئيس الأميركيّ: لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط بل إلى السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
19:50
Sesobel… إبداع بيصنع فرق وبيكفّي رسالة
تقارير نشرة الاخبار
19:50
Sesobel… إبداع بيصنع فرق وبيكفّي رسالة
0
تقارير نشرة الاخبار
19:43
لبنان يودع المطران جورج خضر... رجل الحوار والإنفتاح
تقارير نشرة الاخبار
19:43
لبنان يودع المطران جورج خضر... رجل الحوار والإنفتاح
0
تقارير نشرة الاخبار
19:37
آزينكوف يتقدم في اتجاه تشكيل الحكومة الإسرئيلية
تقارير نشرة الاخبار
19:37
آزينكوف يتقدم في اتجاه تشكيل الحكومة الإسرئيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
19:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
رياضة
19:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
2
أمن وقضاء
20:33
الجيش يوقف 3 مواطنين من أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في بلدة الكنيسة - بعلبك ومطلوبًا في صحراء الشويفات - عاليه
أمن وقضاء
20:33
الجيش يوقف 3 مواطنين من أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في بلدة الكنيسة - بعلبك ومطلوبًا في صحراء الشويفات - عاليه
3
أخبار لبنان
08:22
جدول اسعار المحروقات
أخبار لبنان
08:22
جدول اسعار المحروقات
4
رياضة
13:06
إصابة لاعب كرة السلة علي حيدر بحادث سير (صورة)
رياضة
13:06
إصابة لاعب كرة السلة علي حيدر بحادث سير (صورة)
5
أخبار لبنان
13:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
أخبار لبنان
13:28
ابتكار وإبداع في NASA Space Apps Beirut... و7 ترشيحات عالمية للبنان
6
خبر عاجل
20:27
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
20:27
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
7
خبر عاجل
20:43
تقدم كبير لمنتخب لبنان على نظيره الياباني مع نهاية الشوط الأول ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٥١-٣٨
خبر عاجل
20:43
تقدم كبير لمنتخب لبنان على نظيره الياباني مع نهاية الشوط الأول ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٥١-٣٨
8
خبر عاجل
18:01
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمرا قضائيا بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان
خبر عاجل
18:01
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمرا قضائيا بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More