هيكل يبحث مع وزير الدولة الألماني لشؤون الدفاع دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة وزير الدولة لشؤون الدفاع الألماني Jens Plotner مع وفد، بحضور السفير الألماني في لبنان Thomas Zahneisen، والملحق العسكري الألماني Lt. Col Kai Zimmermann.



خلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين جيشَي البلدَين، إضافة إلى الخطوات المرتقبة في مرحلة ما بعد اليونيفيل. وقد أكد السيد Plotner ضرورة مواصلة دعم الجيش، وأهمية الدور الذي يضطلع به في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخليَّين.