بطولة الكباش اللبناني شدّ وسرعة وتكتيك!

أعلن مؤسس ورئيس اتحاد الكباش اللبناني كريم العنداري انتهاء المرحلة الاولى من البطولة الرسمية لعام ٢٠٢١

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LBCI News Lebanon

أعلن مؤسس ورئيس اتحاد الكباش اللبناني كريم العنداري انتهاء المرحلة الاولى من البطولة الرسمية لعام ٢٠٢١، والتي اقيمت في نادي Champs الرياضي الحازمية، حيث تبارى ٧٠٢ مشترك من كافة المناطق اللبنانية ضمن ٦ فئات، وقد فاز كل من:



رامي شحادة من الباشورة، بطل بيروت للوزن الثقيل

الإعلان زخيا من زحلة، بطل البقاع للوزن الخفيف ميلاد

خالد الشدياق من زحلة، بطل البقاع للوزن الثقيل

داني اسكندر من عكار، بطل الشمال للوزن الخفيف

أنطوني سكر من بشري، بطل الشمال الوزن الثقيل

ايلي الهيبة من قرنة شهوان، بطل جبل لبنان للوزن الخفيف

ميشال صالومي من بقعتوتا، بطل جبل لبنان للوزن الثقيل

علي فقيه من النبطية، بطل الجنوب للوزن الخفيف

علي غدار من الغازية، بطل الجنوب للوزن الثقيل

أنطوني حصراتي من فريق الجيش، بطل القوى المسلحة للوزن الخفيف

مارون باسيل من فريق قوى الأمن الداخلي، بطل القوى المسلحة للوزن الثقيل حسن هزيمة من زقاق البلاط، بطل بيروت للوزن الخفيفرامي شحادة من الباشورة، بطل بيروت للوزن الثقيلزخيا من زحلة، بطل البقاع للوزن الخفيف ميلادخالد الشدياق من زحلة، بطل البقاع للوزن الثقيلداني اسكندر من عكار، بطل الشمال للوزن الخفيفأنطوني سكر من بشري، بطل الشمال الوزن الثقيلايلي الهيبة من قرنة شهوان، بطل جبل لبنان للوزن الخفيفميشال صالومي من بقعتوتا، بطل جبل لبنان للوزن الثقيلعلي فقيه من النبطية، بطل الجنوب للوزن الخفيفعلي غدار من الغازية، بطل الجنوب للوزن الثقيلأنطوني حصراتي من فريق الجيش، بطل القوى المسلحة للوزن الخفيفمارون باسيل من فريق قوى الأمن الداخلي، بطل القوى المسلحة للوزن الثقيل

سيتبارى الرابحون عن كل فئة ضمن النهائي الكبير المنتظر يوم الأحد ٢٦ كانون الأول لتحديد من هو بطل الكباش اللبناني لعام ٢٠٢١ عن الوزنين الخفيف والثقيل وذلك في مجمع الشياح الرياضي، وسيشهد اللبنانيون على أول سوبرماتش عربي-عربي على ارض لبنان والذي سيجمع المنتخب الأردني ضد المنتخب اللبناني.

كل التوفيق والدعم لمنتخبنا الوطني !