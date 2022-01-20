حومين الفوقا يسترجع صدارة الدوري اللبناني لكرة الصالات

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LBCI News Lebanon

اتجهت أنظار محبي كرة الصالات على مباريات الأسبوع الثامن من بطولة لبنان لأندية الدرجة الأولى، وبالأخص المواجهة بين المتصدر الجيش ووصيفه حومين الفوقا اضافة الى مباراتي الدربي...