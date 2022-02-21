الاعلان عن بطولة آسيا الثلاثين للرجال والسيدات بالتزلج الألبي

الاعلان عن بطولة آسيا الثلاثين للرجال والسيدات بالتزلج الألبي

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LBCI News Lebanon

أعلن الاتحاد اللبناني للتزلج رسمياً عن بطولة آسيا بنسختها الثلاثين للرجال والسيدات بالتزلج الألبي الذي ينظمها في 23 و24 و25 شباط برعاية وحضور رئيس الاتحاد الدولي للتزلج يوهان الياسيش.