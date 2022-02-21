رياضة لبنان
21 شباط 2022 - 15:02
21/02/2022 15:02:00
الاعلان عن بطولة آسيا الثلاثين للرجال والسيدات بالتزلج الألبي
الاعلان عن بطولة آسيا الثلاثين للرجال والسيدات بالتزلج الألبي
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LBCI News Lebanon
أعلن الاتحاد اللبناني للتزلج رسمياً عن بطولة آسيا بنسختها الثلاثين للرجال والسيدات بالتزلج الألبي الذي ينظمها في 23 و24 و25 شباط برعاية وحضور رئيس الاتحاد الدولي للتزلج يوهان الياسيش.
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