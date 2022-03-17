رياضة لبنان
17 آذار 2022 - 14:46
17/03/2022 14:46:00
نصاب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اكتمل والقرعة تقام يوم الجمعة
نصاب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اكتمل والقرعة تقام يوم الجمعة
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اكتمل نصاب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتقام القرعة يوم الجمعة.
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نصاب المتأهلين إلى ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا اكتمل والقرعة تقام يوم الجمعة
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