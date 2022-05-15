منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة يتاهل الى بطولة الامم الاسيوية

مرة جديدة برهنً عالم كرة السلةً اللبنانية أنه على قدر التحديات. فقد تألق منتخب وطن الأرز بلاعبيه الناشئين وتحديدًا بفئة تحت الـ١٦ سنة الذين تمكنوا بقيادة مدربهم ربيع فرنسيس بأن يحجزوا تذكرة تأهلهم لبطولة آسيا التي ستقام في حزيران المقبل في قطر.

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وكان المنتخب اللبناني قدم أداء أظهر روحًا قتاليةً عالية وضعتهم في المركز الثاني ضمن بطولة غرب آسيا بعد فوزهم على البلد المضيف الأردن بالإضافة الى المنتخبين العراقي والسوري، ليخرج لبنان بخسارة واحدة أمام نظيره الإيراني بعد مباراة أظهرت عن تعطش اللاعبين اللبنانيين للتأهل، إلا أن إيران تمكنت من سرقة الفوز، مما سمح لها بتصدر المجموعة .

سوف يحمل هذا الصيف تحديات كبيرة ضمن عدة استحقاقات دولية سيخوضها المنتخب اللبناني لكرة السلة للناشئين بالإضافة إلى مشاركة منتخب الرجال في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في اندونيسيا، مما يأكد قدرة كرة السلة اللبنانية على مواصلة تألقها الخارجي، خاصة على صعيد المنتخبات الوطنية.

وتجدر الاشارة الى أن لبنان سيواجه بعد شهر ونصف تقريبًا، منتخبي الأردن والسعودية ضمن النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وتتجه أنظاره الى الفوز بالمباراتين أمام جمهوره العريض.