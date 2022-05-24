رياضة لبنان
24 أيار 2022 - 14:20
24/05/2022 14:20:11
بطولة الكارتينغ تستكمل مرحلتها الثالثة وتتوج ابطالها
بطولة الكارتينغ تستكمل مرحلتها الثالثة وتتوج ابطالها
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LBCI News Lebanon
نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) وبالتعاون مع حلبة "بت ستوب" المرحلة الثالثة من بطولة "روتاكس ماكس تشالنج" بالكارتنغ على حلبة pit stop بذوق مصبح .
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