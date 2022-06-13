رياضة لبنان
13 حزيران 2022 - 14:02
13/06/2022 14:02:00
الجيش اللبناني نظم نهارا مفتوحا لحث الجميع على ممارسة الرياضة
الجيش اللبناني نظم نهارا مفتوحا لحث الجميع على ممارسة الرياضة
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عودنا الجيش اللبناني على عطائه، وعلى الصورة القوية لعناصره وحضوره الدائم بالمناسبات الرياضية و انجازاته.
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