رياضة لبنان
26 حزيران 2022 - 14:00
26/06/2022 14:00:00
مباراة رغبي تجمع بين لبنان واليونيفل وتتخطى بمعناها مبدأي الفوز والخسارة
مباراة رغبي تجمع بين لبنان واليونيفل وتتخطى بمعناها مبدأي الفوز والخسارة
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LBCI News Lebanon
اظهرت لعبة الرغبي بالفعل انها لعبة المشاغبين المحترمين،والدليل الخطوة التي قام بها الفريق اللبناني للرغبي الفينكس بعدما خاض المباراة الودية التي تكرر سنوياً امام القوات الدولية في لبنان اليونيفل.
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