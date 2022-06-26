رياضة لبنان
26 حزيران 2022 - 14:00
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مباراة رغبي تجمع بين لبنان واليونيفل وتتخطى بمعناها مبدأي الفوز والخسارة

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Lebanon News
اظهرت لعبة الرغبي بالفعل انها لعبة المشاغبين المحترمين،والدليل الخطوة التي قام بها الفريق اللبناني للرغبي الفينكس بعدما خاض المباراة الودية التي تكرر سنوياً امام القوات الدولية في لبنان اليونيفل.
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