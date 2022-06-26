مباراة رغبي تجمع بين لبنان واليونيفل وتتخطى بمعناها مبدأي الفوز والخسارة

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LBCI News Lebanon

اظهرت لعبة الرغبي بالفعل انها لعبة المشاغبين المحترمين،والدليل الخطوة التي قام بها الفريق اللبناني للرغبي الفينكس بعدما خاض المباراة الودية التي تكرر سنوياً امام القوات الدولية في لبنان اليونيفل.