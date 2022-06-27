رياضة لبنان
27 حزيران 2022 - 13:33
Back

مواجهتان حاسمتان للبنان في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

مواجهتان حاسمتان للبنان في تصفيات كأس العالم لكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,كرة السلة,مواجهتان حاسمتان للبنان في تصفيات كأس العالم لكرة السلة
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
تتجه أنظار مشجعي كرة السلة نحو ملعب نهاد نوفل في زوق مكايل بالأول والرابع من تموز لمؤازرة المنتخب اللبناني، ضمن النافذة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً