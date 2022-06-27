رياضة لبنان
27 حزيران 2022 - 13:33
27/06/2022 13:33:00
مواجهتان حاسمتان للبنان في تصفيات كأس العالم لكرة السلة
مواجهتان حاسمتان للبنان في تصفيات كأس العالم لكرة السلة
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LBCI News Lebanon
تتجه أنظار مشجعي كرة السلة نحو ملعب نهاد نوفل في زوق مكايل بالأول والرابع من تموز لمؤازرة المنتخب اللبناني، ضمن النافذة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.
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