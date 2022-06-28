رياضة لبنان
28 حزيران 2022 - 13:34
28/06/2022 13:34:00
منتخب لبنان لكرة السلة للرجال يتابع استعداداته قبل أيام قليلة على مباراته الثأرية أمام الاردن
لبنان يبرز في أهم مبارات حول العالم
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LBCI News Lebanon
الكلمات تعجز عن وصف الجهد والتعب المغلف بالحماس و التعطش للربح الذي يضعه المنتخب اللبناني لرجال بكرة السلة بتمريناته وتحضيراته ليكون بأتم الجهوزية لخوض المعركة القادمة نهار الجمعة امام منتخب الاردن الذب سبق و سرق الفوز من رجال الارز.
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