منتخب لبنان لكرة السلة للرجال يتابع استعداداته قبل أيام قليلة على مباراته الثأرية أمام الاردن

لبنان يبرز في أهم مبارات حول العالم

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LBCI News Lebanon

الكلمات تعجز عن وصف الجهد والتعب المغلف بالحماس و التعطش للربح الذي يضعه المنتخب اللبناني لرجال بكرة السلة بتمريناته وتحضيراته ليكون بأتم الجهوزية لخوض المعركة القادمة نهار الجمعة امام منتخب الاردن الذب سبق و سرق الفوز من رجال الارز.