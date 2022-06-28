رياضة لبنان
28 حزيران 2022 - 13:35
28/06/2022 13:35:00
بطولة "روتاكس ماكس تشالنج" بالكارتنغ أصبحت بمرحلتها الرابعة
بطولة "روتاكس ماكس تشالنج" بالكارتنغ أصبحت بمرحلتها الرابعة
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LBCI News Lebanon
نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL وبالتعاون مع حلبة pit stop في ذوق مصبح المرحلة الرابعة من بطولة "روتاكس ماكس تشالنج" Rotax max challenge في الكارتنغ لعام 2022.
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