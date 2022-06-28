بطولة "روتاكس ماكس تشالنج" بالكارتنغ أصبحت بمرحلتها الرابعة

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LBCI News Lebanon

نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL وبالتعاون مع حلبة pit stop في ذوق مصبح المرحلة الرابعة من بطولة "روتاكس ماكس تشالنج" Rotax max challenge في الكارتنغ لعام 2022.