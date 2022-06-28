رياضة لبنان
28 حزيران 2022 - 13:35
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بطولة "روتاكس ماكس تشالنج" بالكارتنغ أصبحت بمرحلتها الرابعة

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Lebanon News
نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL  وبالتعاون مع حلبة pit stop  في ذوق مصبح المرحلة الرابعة من بطولة "روتاكس ماكس تشالنج" Rotax max challenge في الكارتنغ لعام 2022.
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