رياضة لبنان 29 حزيران 2022 - 13:44 29/06/2022 13:44:00 مباراة ثالثة هذا العام تجمع المنتخب اللبناني بنظيره الأردني... والتعويل على اللعب الجماعي والجمهور اللبناني

مباراة ثالثة هذا العام تجمع المنتخب اللبناني بنظيره الأردني... والتعويل على اللعب الجماعي والجمهور اللبناني

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LBCI News Lebanon

تقترب ساعة الجد وحان الوقت للمنتخب اللبناني كي يرد الإعتبار عندما يواجه نظيره الأردني يوم الجمعة ضمن النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم على أرضه وبين جمهوره. الإعلان

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