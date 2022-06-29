رياضة لبنان
29 حزيران 2022 - 13:44
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مباراة ثالثة هذا العام تجمع المنتخب اللبناني بنظيره الأردني... والتعويل على اللعب الجماعي والجمهور اللبناني

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Lebanon News
تقترب ساعة الجد وحان الوقت للمنتخب اللبناني كي يرد الإعتبار عندما يواجه نظيره الأردني يوم الجمعة ضمن النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم على أرضه وبين جمهوره.
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