رياضة لبنان
02 تموز 2022 - 06:53
02/07/2022 06:53:36
لبنان يقترب من كأس العالم بعد فوز مستحق على نظيره الاردني
لبنان يقترب من كأس العالم بكرة السلة
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LBCI News Lebanon
بعدما أخذت مباراة لبنان التي تجمعه بنظيره الاردني طابعاً ثأريًا، نجح رجال الأرز برد الاعتبار بعد فوز كبير على الاردن بنتيجة 89- 70، لينفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة الآسيوية الثالثة بتصفيات كأس العالم.
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