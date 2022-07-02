رياضة لبنان
02 تموز 2022 - 06:53
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لبنان يقترب من كأس العالم بعد فوز مستحق على نظيره الاردني

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Lebanon News
بعدما أخذت مباراة لبنان التي تجمعه بنظيره الاردني طابعاً ثأريًا، نجح رجال الأرز برد الاعتبار بعد فوز كبير على الاردن بنتيجة 89- 70، لينفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة الآسيوية الثالثة بتصفيات كأس العالم. 
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