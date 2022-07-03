رياضة لبنان
03 تموز 2022 - 13:10
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بعد فوزه على الاردن..المنتخب اللبناني يوجه نظره نحو منتخب السعودية

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Lebanon News
المنتخب اللبناني يوجه نظره نحو منتخب السعودية، بعد فوزه على الاردن..
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