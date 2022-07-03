رياضة لبنان 03 تموز 2022 - 13:10 03/07/2022 13:10:00 بعد فوزه على الاردن..المنتخب اللبناني يوجه نظره نحو منتخب السعودية

بعد فوزه على الاردن..المنتخب اللبناني يوجه نظره نحو منتخب السعودية

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المنتخب اللبناني يوجه نظره نحو منتخب السعودية، بعد فوزه على الاردن.. الإعلان

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