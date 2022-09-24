رياضة لبنان 24 أيلول 2022 - 05:44 24/09/2022 05:44:46 صيدا تشهد الحدث القتالي الأبرز في الMMA واكثر من 30 منازلة مثيرة

في حدث من الأبرز على صعيد رياضة "الفنون القتالية المختلطة"(MMA) في لبنان، ينظّم الاتحاد اللبناني للعبة وبالتنسيق مع "جي أو سي"(GOC) اكثر من ثلاثين منازلة محلية وخارجية على ملعب رفيق الحريري في صيدا الأحد 25 أيلول الجاري بعنوان "الثأر"(The Revange).

Lebanon, news ,lbci ,أخبار صيدا, منازلات,MMA,في حدث من الأبرز على صعيد رياضة "الفنون القتالية المختلطة"(MMA) في لبنان، ينظّم الاتحاد اللبناني للعبة وبالتنسيق مع "جي أو سي"(GOC) اكثر من ثلاثين منازلة محلية وخارجية على ملعب رفيق الحريري في صيدا الأحد 25 أيلول الجاري بعنوان "الثأر"(The Revange).

LBCI News Lebanon

في حدث من الأبرز على صعيد رياضة "الفنون القتالية المختلطة"(MMA) في لبنان، ينظّم الاتحاد اللبناني للعبة وبالتنسيق مع "جي أو سي"(GOC) اكثر من ثلاثين منازلة محلية وخارجية على ملعب رفيق الحريري في صيدا الأحد 25 أيلول الجاري بعنوان "الثأر"(The Revenge). الإعلان وسيشارك في المنازلات لاعبون من لبنان وقبرص والاردن والكويت وسوريا والارجنتين والعراق والهند وفلسطين في العديد من الفئات العمرية والدرجات.ففي فئة الناشئين (الفئة العمرية بين 12 و17 سنة)، ستقام 9 منازلات اضافة الى 8 منازلات في الدرجة الثانية وعشر منازلات في الدرجة الأولى و5 منازلات احترافية وعلى رأسها تلك التي ستجمع البطل اللبناني ميشال عون والبطل العراقي منتظر كاظم. وفي مفارقة لافتة ،سيشارك البطل الواعد والناشئ محمد فخر الدين، وهو قريب البطل الأسطوري المعروف وصاحب الصولات والجولات في هذه الرياضة القتالية محمد فخر الدين، في احدى المواجهة في الفئة تحت ال17 سنة .كما سيشارك اللاعب الناشئ عبد الرحمن البابا،الحائز على ميدالية برونزية في بطولة العالم التي جرت الشهر الفائت في أبو ظبي،في الفئة العمرية لتحت ال17 سنة ايضاً. وسيُعقد المؤتمر الصحافي الرسمي عند الساعة الخامسة من عصر السبت 24 ايلول الجاري في سينما"اشبيلية"(صيدا) للتعريف عن الابطال المشاركين في هذا الحدث الرياضي القتالي الضخم .وسيحضر المؤتمر الصحافي رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة محمد داغر ونائبه حسن جزيني واعضاء الاتحاد ورئيس لجنة الجنوب في الاتحاد خالد عفاّرة ومدير منظمة GOC مصطفى الابريق وأحد داعمي هذا الحدث محمد البابا وفاعليات بلدية ورياضية وعشاق الفنون القتالية المختلطة واهالي اللاعبين ورجال الصحافة والاعلام. وسبق لمدينة صيدا ان استضافت حدثاً على مستوى عال في أواخر ايار الفائت ولاقى النجاح الكبير في نشاط مستمر ودائم للاتحاد الذي ابصر النور برئاسة محمد داغر في خريف عام 2020. هذا ودعا المنظمون رجال الصحافة والاعلام الى مواكبة هذا الحدث الرياضي الكبير.

الإعلان