رياضة لبنان
24 أيلول 2022 - 13:58
24/09/2022 13:58:00
حدث قتالي بارز في رياضة الـMMA في صيدا
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LBCI News Lebanon
قبل 24 ساعة على انطلاقة أحد أبرز الأحداث على صعيد رياضة الفنون القتالية المختلطة(MMA) في لبنان، التقى اللاعبون والقييمون على الحدث بمؤتمر صحافي بسينما "اشبيلية" صيدا، حيث تواجه المتباريين بـface off قبل المنازلات المنتظرة.
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