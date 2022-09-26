رياضة لبنان
26 أيلول 2022 - 13:45
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صيدا تستضيف رياضيين لبنانيين عرب وأجانب في حدث رياضي قتالي مميز

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Lebanon News
 تستضيف صيدا رياضيين لبنانيين، عرب وأجانب في حدث رياضي قتالي مميز، وهكذا أتت النتائج ...
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