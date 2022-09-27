رياضة لبنان
27 أيلول 2022 - 14:19
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زيارة الـ LBCI للاتحاد اللبناني للـHapkido

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Lebanon News
لعبة جديدة من العاب الفنون القتالية تنشط مؤخرا على الساحة الرياضية في لبنان
وهي الـ Hapkido...
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