سيدات بيروت يجددن فوزهن بلقب بطلات الاندية العربية لكرة السلة للمرة الثالثة

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LBCI News Lebanon

ييدو بالفعل ان سيدات نادي بيروت لن يعرفن طعم الخسارة، بعد ما تم تتويجهن بطلات للاندية العربية لكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي ..