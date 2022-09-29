رياضة لبنان
29 أيلول 2022 - 15:01
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سيدات بيروت يجددن فوزهن بلقب بطلات الاندية العربية لكرة السلة للمرة الثالثة

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Lebanon News
ييدو بالفعل ان سيدات نادي بيروت لن يعرفن  طعم الخسارة، بعد  ما تم تتويجهن بطلات للاندية العربية لكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي ..
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