رياضة لبنان
01 تشرين الأول 2022 - 14:28
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سلسلة مباريات ودية تقام لاختيار افضل لاعبين rugby union في لبنان

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Lebanon News
في الوقت الذي يتطور عالم الرياضة وانجازات لبنان بالعالم وصل الدور الى لعبة الرغبي يونيون لكي تثبت بدورها ان منتخبها ايضا يليق بشموخ الارزة اللبنانية.. 
 
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