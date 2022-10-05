رياضة لبنان
05 تشرين الأول 2022 - 14:26
05/10/2022 14:26:00
مبادرة لافتة من مغترب لبناني لدعم المنتخب اللبناني للرجال لكرة السلة
ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
حيث يوجد لبناني، يوجد أمل، في بلد قادر أن ينهض بفضل شبابه وطاقاته، حتى لو اشتدت الظروف فيه.
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