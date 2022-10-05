مبادرة لافتة من مغترب لبناني لدعم المنتخب اللبناني للرجال لكرة السلة

ماذا في التفاصيل؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كرة السلة اللبنانية,مغترب لبناني ,ماذا في التفاصيل؟

LBCI News Lebanon

حيث يوجد لبناني، يوجد أمل، في بلد قادر أن ينهض بفضل شبابه وطاقاته، حتى لو اشتدت الظروف فيه.