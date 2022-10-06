رياضة لبنان
06 تشرين الأول 2022 - 14:15
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زحلة إستضافت بطولة لبنان للشطرنج

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Lebanon News
إستضافت زحلة في وقت سابق أكبر تجمع للعبة الشطارنج وأعادت إحيائها بإشراف الإتحاد اللبناني للشطرنج في القصر البلدي الذي جمع أكثر من ١٤٠ طفل وشاب وشابة. 
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