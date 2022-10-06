زحلة إستضافت بطولة لبنان للشطرنج

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بطولة لبنان للشطرنج,زحلة,زحلة إستضافت بطولة لبنان للشطرنج

LBCI News Lebanon

إستضافت زحلة في وقت سابق أكبر تجمع للعبة الشطارنج وأعادت إحيائها بإشراف الإتحاد اللبناني للشطرنج في القصر البلدي الذي جمع أكثر من ١٤٠ طفل وشاب وشابة.