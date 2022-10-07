منتخب الركبي يلتقي ويلز وديا وعينه على بطولة العالم 2025

انهى منتخب لبنان للركبي تحضيراته للمباراة الدولية الودية التي سيخوضها امام منتخب ويلز المقررة السبت 8 تشرين الاول الجاري على ملعب "هايوود رود" في مدينة مانشستر الإنكليزية استعدادا لمشاركته في تصفيات كأس العالم (فرنسا 2025) ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كل من نيوزيلندا، ايرلندا وجامايكا، التي من المقرر ان تنطلق اعتبارا من الاحد 16 تشرين الأول الجاري.

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ويطمح منتخب الارز الحلول في المركز الثاني لضمان التأهل المباشر الى مسابقة كأس العالم للركبي المقررة في فرنسا العام 2025.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت الى مانشستر الأربعاء الماضي والتحق بها اللاعبون المقيمون في إنكلترا وأستراليا، حيث انخرط الجميع في معسكر اعدادي انطلق بحصة تدريبية تلاها حفل استقبال رسمي للبعثة في مدينة لي بحضور شخصيات رياضية وفعاليات اجتماعية. على ان يستمر المعسكر حتى انطلاق التصفيات على ان يتخلله يومي راحة الاحد والاثنين المقبلين.

وتضم تشكيلة المنتخب الوطني نخبة من اللاعبين المحترفين في أفضل واقوى الدوريات في العالم، ويقودها المدرب مايكل تشيكا الذي أعرب عن فخره واعتزازه بتدريب منتخب الأرز، وقال: "انه تحدي شخصي والجميع متحمس لتحقيق نتائج جيدة". ويساعد تشيكا مجموعة من لاعبي "الركبي ليغ" السابقين والمدربين الحاليين كمات كينغ، روبي فرح، جايك فراند ومايكل حبيب. كما تتميز التشكيلة اللبنانية بمجموعة من اللاعبين الموهوبين وأصحاب الخبرة كميتشل موسى، صانع الألعاب آدم دويهي، الظهير جاكوب كيراز، المخضرم جوش منصور وفي الصف الخلفي جايمس رومانوس، إضافة الى عناصر موهوبة برزت في "كأس نيو ساوث ويلز" وفي مقدمها المتأهل الى النهائي خالد رجب، وبراد مرقص، إضافة الى عباس ميسكي من الدوري الممتاز ولاعبين من الدوري المحلي اللبناني توفيق الحاج وروبن حشاش.

وتضم التشكيلة الرسمية 24 لاعبا هم تواليا: جلال بزاز، آدم الدويهي، حنا النشار، توفيق الحاج، إيلي الزاخم، روبن حشاش، كاين كالاتش، أندرو قزي، جاكوب كيراز، انطوني العيون، بلال معرباني، جوش منصور، جوشوا ماري، توني مارون، عباس مسكي، براد مرقص، ميتشل موسى، جاكسون رحمه، خليل رحمة، خالد رجب، ريس روبنسون، جيمس رومانوس، مايك طنوس وشربل تاسيبالي.