انتهاء السباق الخامس لسباق السرعة الذي نظمه نادي السيارات والسياحة في المتين

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LBCI News Lebanon

نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL السباق الخامس للسرعة السبيد تاتست على حلبة ار بي ام في المتين ، و في ما يتعلق بالنتائج بالترتيب العام للمحترفين فقد حل اليكس فغالي اولا ً واتى باسل ابو حمدان ثانيا و ميشال زغيب ثالثاً.