رياضة لبنان
09 تشرين الأول 2022 - 13:40
Back

انتهاء السباق الخامس لسباق السرعة الذي نظمه نادي السيارات والسياحة في المتين

انتهاء السباق الخامس لسباق السرعة الذي نظمه نادي السيارات والسياحة في المتين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخامس لسباق السرعة الذي نظمه نادي السيارات والسياحة في المتين,انتهاء السباق,انتهاء السباق الخامس لسباق السرعة الذي نظمه نادي السيارات والسياحة في المتين
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL  السباق الخامس للسرعة السبيد تاتست على حلبة  ار بي ام في المتين ،  و في ما يتعلق بالنتائج بالترتيب العام للمحترفين فقد حل اليكس فغالي اولا ً واتى  باسل ابو حمدان ثانيا و ميشال زغيب ثالثاً. 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً