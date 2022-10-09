رياضة لبنان
09 تشرين الأول 2022 - 13:40
09/10/2022 13:40:00
انتهاء السباق الخامس لسباق السرعة الذي نظمه نادي السيارات والسياحة في المتين
انتهاء السباق الخامس لسباق السرعة الذي نظمه نادي السيارات والسياحة في المتين
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LBCI News Lebanon
نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL السباق الخامس للسرعة السبيد تاتست على حلبة ار بي ام في المتين ، و في ما يتعلق بالنتائج بالترتيب العام للمحترفين فقد حل اليكس فغالي اولا ً واتى باسل ابو حمدان ثانيا و ميشال زغيب ثالثاً.
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الخامس لسباق السرعة الذي نظمه نادي السيارات والسياحة في المتين
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