ميداليات بالجملة للبنان بعد اختتام بطولة بيروت المفتوحة بالتايكواند والبطولة العربية على الأبواب

واصل لبنان حصده للميداليات ضمن دورة بيروت المفتوحة السنوية الرابعة بالتايكواندو التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة بنجاح كبير برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وتحت اشراف الاتحاد الدولي على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل والتي اختتمت الاحد.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بطولة العرب, بطولة بيروت المفتوحة,تايكواندو,واصل لبنان حصده للميداليات ضمن دورة بيروت المفتوحة السنوية الرابعة بالتايكواندو التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة بنجاح كبير برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وتحت اشراف الاتحاد الدولي على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل والتي اختتمت الاحد.

LBCI News Lebanon

واصل لبنان حصده للميداليات ضمن دورة بيروت المفتوحة السنوية الرابعة بالتايكواندو التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة بنجاح كبير برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وتحت اشراف الاتحاد الدولي على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل والتي اختتمت الاحد.

شاركت في البطولة عشرون دولة وهي: لبنان، تركيا، الكونغو، ساحل العاج، ايران، الهند، اليونان، ليبيا، العراق، ليسوتو، الأردن، كازاخستان، مصر، الكويت، المغرب، هولندا، قطر، الامارات العربية المتحدة، سوريا وسلطنة عمان.

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وبعدما تفوّق لبنان في اليوم الأول المخصص للفئة العمرية(12 – 14 سنة)، واصلت "الماكينة اللبنانية" حصدها للميداليات خاصة في الفئة العمرية(15-17 سنة) في اليوم الثالث.

في اليوم الثاني المخصص لفئة الرجال والسيدات حصد لبنان 3 ميداليات فضية عبر رافاييل قدسي (وزن تحت ال58 كلغ) وليتيسيا عون (وزن تحت ال57 كلغ) وورد سلمان(وزن تحت ال73 كلغ).

على صعيد الميداليات البرونزية، نجح لبنان في احراز العديد منها عبر رالف حنينه(وزن تحت ال63 كلغ) وشربل كيريلليس(وزن تحت ال80 كلغ) وراي الراعي(وزن فوق ال87 كلغ) وآنا حداد(وزن تحت 49 كلغ) وكارلا دميان(وزن تحت ال53 كلغ) وماريا كارا(وزن فوق ال73 كلغ).

وفي اليوم الثالث والأخير المخصص لفئة 15 سنة-17 سنة، اجتاح لبنان الميداليات الملونة.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب بيتر ظريفة (منتخب لبنان عن وزن تحت ال51 كلغ) وفؤاد ظريفة(منتخب لبنان عن وزن تحت ال55 كلغ ) ويامن فرج (منتخب لبنان عن وزن تحت ال73 كلغ) ومجاهد سياج(منتخب لبنان عن وزن تحت ال78 كلغ) وسارة ابراهيم(منتخب لبنان عن وزن تحت 44 كلغ) وريا شوللي(منتخب لبنان عن وزن تحت ال46 كلغ) ودانا العنداري(منتخب لبنان عن وزن تحت ال52 كلغ) وايللا ابي فرح(منتخب لبنان عن وزن تحت ال55 كلغ ).

اما الميداليات الفضية التي حصدها لاعبو ولاعبات وطن الارز فكانت من نصيب كارل سالم (نادي انترانيك عن وزن تحت ال48 كلغ ) وجيورجيو منصور(نادي المون لاسال عن وزن تحت ال51 كلغ) ومارك نصر(منتخب لبنان عن وزن تحت ال55 كلغ) ووسيم سماحة(نادي انترانيك عن وزن تحت ال59 كلغ) وبول عواد(نادي مون لا سال عن وزن تحت 63 كلغ) وخالد فرج (نادي اللواء الرفيد عن وزن تحت 68 كلغ) وكابي حرفوش(نادي انور عن وزن تحت ال78 كلغ) وايلي دميان (نادي كومبات ارينا عن وزن فوق ال78 كلغ) وريتا ماريا حايك (نادي نوتردام عن وزن تحت ال55 كلغ) وسيلينا ابي حنا (نادي سكوادرا عن وزن ال59 كلغ) وكارن عنداري (نادي غولدن بادي عن عن وزنوزن تحت ال68 كلغ).



اما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب انجيلو ينّي(نادي انترانيك عن وزن تحت ال45 كلغ) وانطوني بابيك(نادي انترانيك عن وزن تحت ال51 كلغ) وكريستيان رحمة(نادي كومبات أرينا عن وزن تحت ال51 كلغ) وايفان البدوي(نادي انترانيك عن وزن تحت ال55 كلغ) وانطوني العدس(نادي مون لاسال عن وزن تحت ال55 كلغ) ورالف غصين(نادي انور عن وزن تحت ال59 كلغ) ويوسف فرج(منتخب لبنان عن وزن تحت ال63 كلغ) وايلي دميان(نادي كومبات ارينا عن وزن فوق ال78 كلغ) ومارك كعدي(نادي كومبات ارينا عن وزن فوق ال78 كلغ) وغاليا هيبيليان(نادي انترانيك عن وزن تحت ال46 كلغ) وساره صليبا(منتخب لبنان عن وزن تحت ال46 سنة) ورينيه مفرج(نادي انور عن وزن تحت ال49 كلغ) وناي مزرعاني (نادي مون لاسال عن وزن تحت ال49 كلغ) ولين عيراني(نادي كومبات ارينا عن وزن تحت ال52 كلغ) وبرنا لورد(نادي أنور عن وزن تحت ال52 كلغ) ونيكول الأخرس(منتخب لبنان عن وزن تحت ال59 كلغ) وريتا ماريا الريّس(منتخب لبنان عن وزن تحت ال63 كلغ) وكارين العنداري(نادي غولدن بادي عن وزن تحت ال68 كلغ) وسيرينا مزهر(منتخب لبنان عن وزن تحت ال68 كلغ).

على صعيد آخر تقام الثلاثاء والأربعاء 11 و12 تشرين الأول الجاري البطولة العربية على ملعب مجمّع نهاد نوفل(ذوق مكايل).