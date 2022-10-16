رياضة لبنان 16 تشرين الأول 2022 - 06:04 16/10/2022 06:04:04 منتخب لبنان للرغبي ليغ انهى تحضيراته لمواجهة نيوزيلندا

بات منتخب لبنان للرغبي ليغ جاهزا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في الساعة 21:30 من مساء اليوم الاحد في اطار التصفيات المؤهلة الى بطولة كأس العالم "فرنسا 2025".

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لرغبي ليغ,لبنان,بات منتخب لبنان للرغبي ليغ جاهزا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في الساعة 21:30 من مساء اليوم الاحد في اطار التصفيات المؤهلة الى بطولة كأس العالم "فرنسا 2025".

LBCI News Lebanon



وكان منتخب الارز اجرى امس السبت حصة تدريبية اخيرة وسريعة لم تدم اكثر من 45 دقيقة على استاذ "هاليويل جونز" ملعب نادي وارينغتن ولفر الذي سيستضيف المباراة امام نيوزلندا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الى نيوزيلندا كل من ايرلندا وجامايكا. بات منتخب لبنان للرغبي ليغ جاهزا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في الساعة 21:30 من مساء اليوم الاحد في اطار التصفيات المؤهلة الى بطولة كأس العالم "فرنسا 2025".وكان منتخب الارز اجرى امس السبت حصة تدريبية اخيرة وسريعة لم تدم اكثر من 45 دقيقة على استاذ "هاليويل جونز" ملعب نادي وارينغتن ولفر الذي سيستضيف المباراة امام نيوزلندا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الى نيوزيلندا كل من ايرلندا وجامايكا. الإعلان وكان المدير الفني للمنتخب مايكل شيخا اذاع تشكيلة اولية من 19 لاعبا على ان يختار 17 لاعبا للتشكيلة الاساسية اضافة الى لاعبي احتياط. وضمت كل من جاكوب كيراز، جوش منصور، براد مرقص، عباس مسكي، ادم دويهي، ميشال التوم، كاين كلش، مايكل طنوس، حنا النشار، ايلي الزاخم، شربل تاسيبال، جايمس رومانوس، انطوني ليون، اندرو فري، ريس روبنسون، جلال بزاز، خليل رحمه، جاكسون رحمه وجوش ماري. وكان المنتخب اللبناني فاز في مباراة ودية امام منتخب ويلز بنتيجة 38 - 22, ويطمح الحلول في المركز الثاني لضمان التأهل الى مسابقة كاس العالم للركبي ليغ المقررة في فرنسا في العام 2025.

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