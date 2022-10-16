16 تشرين الأول 2022 - 14:12 16/10/2022 14:12:00

سباق الأكواتلون للسباحة والركض

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LBCI News Lebanon

رجال وسيدات اجتمعوا يوم الاحد ليمارسوا رياضة الاكواتلون التي تضمن مرحلة ركض ومرحلة سباحة.