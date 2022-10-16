رياضة لبنان
16 تشرين الأول 2022 - 14:12
16/10/2022 14:12:00
سباق الأكواتلون للسباحة والركض
سباق الأكواتلون للسباحة والركض
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LBCI News Lebanon
رجال وسيدات اجتمعوا يوم الاحد ليمارسوا رياضة الاكواتلون التي تضمن مرحلة ركض ومرحلة سباحة.
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