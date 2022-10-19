رياضة لبنان
19 تشرين الأول 2022 - 13:40
19/10/2022 13:40:00
انطلاقة مباريات بطولة غرب اسيا لكرة القدم للناشئات دون الـ18
انطلاقة مباريات بطولة غرب اسيا لكرة القدم للناشئات دون الـ18 بفوز سوريا ومنتخب لبنان
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LBCI News Lebanon
إنطلقت ظهر اليوم بطولة غرب اسيا لكرة القدم للناشئات دون الـ 18 سنة على ملعب فؤاد شهاب الرياضي وستستمر لغاية 25 من الشهر الجاري.
اليكم التفاصيل..
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بطولة غرب اسيا لكرة القدم للناشئات دون الـ18 بفوز سوريا ومنتخب لبنان
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