انطلاقة مباريات بطولة غرب اسيا لكرة القدم للناشئات دون الـ18 بفوز سوريا ومنتخب لبنان

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LBCI News Lebanon

إنطلقت ظهر اليوم بطولة غرب اسيا لكرة القدم للناشئات دون الـ 18 سنة على ملعب فؤاد شهاب الرياضي وستستمر لغاية 25 من الشهر الجاري.





اليكم التفاصيل..