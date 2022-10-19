رياضة لبنان
19 تشرين الأول 2022 - 13:40
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انطلاقة مباريات بطولة غرب اسيا لكرة القدم للناشئات دون الـ18

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Lebanon News
إنطلقت ظهر اليوم  بطولة غرب اسيا  لكرة القدم للناشئات دون الـ 18 سنة  على ملعب فؤاد شهاب الرياضي وستستمر لغاية 25 من الشهر الجاري.


اليكم التفاصيل.. 
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