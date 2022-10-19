رياضة لبنان
19 تشرين الأول 2022 - 13:42
Back

النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي

النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار للسيارات والسياحة ينظم السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي,النادي اللبناني,النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بجو من المنافسة والحماس، احتضنت بلدة رأس المتن السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة والذي يندرج بإطار الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة لبنان للعام الجاري.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً