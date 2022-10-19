رياضة لبنان
19 تشرين الأول 2022 - 13:42
19/10/2022 13:42:00
النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي
النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي
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LBCI News Lebanon
بجو من المنافسة والحماس، احتضنت بلدة رأس المتن السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة والذي يندرج بإطار الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة لبنان للعام الجاري.
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النادي اللبناني
للسيارات والسياحة ينظم السباق الثالث لمركبات الدفع الرباعي
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