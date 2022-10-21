منتخب لبنان A ومنتخب سوريا الى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشابات

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LBCI News Lebanon

شهد ملعب فؤاد شهاب على انتصارين متتالين لمنتخب لبنان الف للشابات ما دون الـ١٨ سنة ببطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشابات، فوزٍ اول بمواجهة لبنانية - لبنانية بنتيجة ٤-١ وانتصار ثان يوم الجمعة امام نظيره الاردني بنتيجة ٢-٠ بهدفين للاعبة كريستي معلوف.