رياضة لبنان
21 تشرين الأول 2022 - 13:39
21/10/2022 13:39:00
منتخب لبنان A ومنتخب سوريا الى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشابات
منتخب لبنان A ومنتخب سوريا الى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشابات
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LBCI News Lebanon
شهد ملعب فؤاد شهاب على انتصارين متتالين لمنتخب لبنان الف للشابات ما دون الـ١٨ سنة ببطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشابات، فوزٍ اول بمواجهة لبنانية - لبنانية بنتيجة ٤-١ وانتصار ثان يوم الجمعة امام نظيره الاردني بنتيجة ٢-٠ بهدفين للاعبة كريستي معلوف.
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A ومنتخب سوريا الى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشابات
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